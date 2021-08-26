СМИ: 15 человек пострадало при взрыве у аэропорта в Кабуле

При взрыве смертника у одного из входов в аэропорта Кабула пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает телеканал "Al Jazeera" со ссылкой на источник в службе безопасности. Издание также утверждает, что при взрыве террориста-смертника погибли, по крайней мере, два человека.

Фото: Reuters Reuters

The Wall Street Journal также утверждает. что при взрыве были ранены, как минимум, трое американских солдат. Взрыв произошел приблизительно в 18:00 по местному времени (15:00 по мск). При этом Австралия, США и Великобритания с утра четверга предупредили своих граждан о потенциальной атаке.

Людям за пределами аэропорта посоветовали немедленно покинуть этот район.