В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

СМИ: 15 человек пострадало при взрыве у аэропорта в Кабуле

Газета.Ru
33 минуты назад

При взрыве смертника у одного из входов в аэропорта Кабула пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает телеканал "Al Jazeera" со ссылкой на источник в службе безопасности. Издание также утверждает, что при взрыве террориста-смертника погибли, по крайней мере, два человека.

СМИ: 15 человек пострадало при взрыве у аэропорта в Кабуле
Фото: ReutersReuters

The Wall Street Journal также утверждает. что при взрыве были ранены, как минимум, трое американских солдат. Взрыв произошел приблизительно в 18:00 по местному времени (15:00 по мск). При этом Австралия, США и Великобритания с утра четверга предупредили своих граждан о потенциальной атаке.

Людям за пределами аэропорта посоветовали немедленно покинуть этот район.

По данным СМИ, взрыв спровоцировал террорист-смертник, подорвавший себя неподалеку от гостиницы Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. В настоящее время свободного доступа в аэропорт Кабула нет. Боевики радикального движения "Талибан" (организация запрещена в России), которые захватили власть в Афганистане, установили КПП при въезде в аэропорт. Талибы пропускают только тех, кто либо является гражданином страны НАТО, либо имеет визу или специальное приглашение в государства альянса. По словам официального представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида, после 31 выехать из страны будет нельзя.

В мире,Талибан,НАТО,Wall Street Journal,Кабул,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители