Меркель обвинили в попытке подкупить украинцев

Бывший глава украинского МИД Вадим Пристайко обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в попытке подкупить украинцев. Об этом он заявил в эфире канала «Прямой», передает РИА Новости.

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По его словам, в Киеве надеялись, что Меркель отстоит позицию Украины по газопроводу «Северный поток — 2», однако она не стала называть проект политическим.

«К сожалению, в ее риторике и в том, что она говорила с [президентом России Владимиром] Путиным, превалировали вещи экономики, деньги — нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно [было] нам деньгами что-то продать», — заявил Пристайко.

Он добавил, что украинцы от Меркель «не услышали ни о перспективах получения членства в НАТО, не получили и месседжи о перспективе интеграции в Европейский союз».

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о шокировавшей его позиции Меркель касательно вступления страны в НАТО, которое обсуждалось на саммите в Бухаресте в 2008 году.

По его словам, Меркель тогда сказала, что проект Североатлантического альянса разделяет только треть украинцев, и это останавливает Запад от дальнейшей интеграции с республикой.