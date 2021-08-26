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Родившегося с пятой лапой вместо хвоста щенка сняли на видео

Александр Кузьмин
16 минут назад

В США родился щенок с пятью лапами. Он появился на свет в городе Линкольн (штат Калифорния). Соответствующее видео размещено на странице по спасению животных в TikTok.

На кадрах женщина демонстрирует щенка американского бульдога, у которого есть лишняя лапка в том месте, где у собак должен быть расположен хвост. Одна из участниц команды по спасению животных сообщила на своей странице, что питомца назвали Шанель в честь духов «Шанель 5». Его владельцы обращались за консультацией к ветеринару, который во время ультразвукового сканирования определил, что в аномальном отростке есть кость предплюсны, а на лапке – три подушечки и три пальца.

В мире,Видео,Соединенные Штаты,
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