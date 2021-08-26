На кадрах женщина демонстрирует щенка американского бульдога, у которого есть лишняя лапка в том месте, где у собак должен быть расположен хвост. Одна из участниц команды по спасению животных сообщила на своей странице, что питомца назвали Шанель в честь духов «Шанель 5». Его владельцы обращались за консультацией к ветеринару, который во время ультразвукового сканирования определил, что в аномальном отростке есть кость предплюсны, а на лапке – три подушечки и три пальца.