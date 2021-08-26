«Чучело берет винтовку»: болгары раскритиковали главу МИД за слова о Крыме

Все партии, вошедшие в 46-е Народное собрание, объединяет то, что они профессиональные русофобы, удобные нынешней системе. Если вас устраивает готовность болгарского МИД участвовать в политических и военных объединениях против России, продолжайте за них голосовать, — заявил один из читателей.

Некоторые болгары увидели причину подобных заявлений Стоева в том, что тот заболел «стокгольмским синдромом», другие же посчитали это «результатом вступления Болгарии в НАТО и ЕС без референдума». Один из читателей и вовсе прибегнул к радикальным мерам и посоветовал главе МИД Болгарии «взять винтовку и шагать освобождать Крым», назвав его «чучелом» и «идиотом».