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«Чучело берет винтовку»: болгары раскритиковали главу МИД за слова о Крыме

News.ru
30 минут назад

Читатели болгарской газеты «Власове» раскритиковали главу МИД Светлана Стоева за его слова на саммите «Крымская платформа» за призыв к «деоккупации» полуострова Крым. Возмущение болгар передаёт РИА Новости.

«Чучело берет винтовку»: болгары раскритиковали главу МИД за слова о Крыме
Фото: SvetlanStoev/twitter.comSvetlanStoev/twitter.com

Все партии, вошедшие в 46-е Народное собрание, объединяет то, что они профессиональные русофобы, удобные нынешней системе. Если вас устраивает готовность болгарского МИД участвовать в политических и военных объединениях против России, продолжайте за них голосовать, — заявил один из читателей.

Некоторые болгары увидели причину подобных заявлений Стоева в том, что тот заболел «стокгольмским синдромом», другие же посчитали это «результатом вступления Болгарии в НАТО и ЕС без референдума». Один из читателей и вовсе прибегнул к радикальным мерам и посоветовал главе МИД Болгарии «взять винтовку и шагать освобождать Крым», назвав его «чучелом» и «идиотом».

Ранее читатели немецкой Die Zeit высмеяли Зеленского за его громкие заявления на «Крымской платформе».

В мире,НАТО,МИД,ЕС,РИА Новости,Республика Крым,
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