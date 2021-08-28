СМИ: убийца сенатора Кеннеди сможет освободиться досрочно

"Я ошеломлен тем, что могу увидеть Сирхана лицом к лицу. Я думаю, что прожил свою жизнь в своего рода страхе перед ним и его именем. И сегодня я благодарен за то, что вижу в нем человека, который достоин сострадания и любви", - сказал Дуглас Кеннеди.

Решение пока не является окончательным - оно может быть отменено губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом , который рассмотрит дело, чтобы определить, соответствует ли оно требованиям общественной безопасности. Этот процесс может занять несколько месяцев. \

Сенатор был убит в 1968 году. Ранее погиб его брат - президент США Джон Кеннеди. Всего от рук убийц погибли четыре американских президента: Авраам Линкольн в 1865 году, Джеймс Гарфилд в 1881-м, Уильям Мак-Кинли в 1901-м и Кеннеди в 1963-м. Во второй половине XX века были совершены покушения на жизнь Гарри Трумэна, Джеральда Форда, Рональда Рейгана. Последний получил тяжелое ранение, но выжил – не в последнюю очередь благодаря везению, а также неплохой физической форме для 70-летнего мужчины: он вел активный образ жизни, в юности играл в американский футбол и затем много снимался в кино.