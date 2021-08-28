В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

СМИ: убийца сенатора Кеннеди сможет освободиться досрочно

Газета.Ruиещё 2
24 минуты назад

Осужденного за убийство сенатора Роберта Кеннеди Сирхана Сирхана рекомендовали освободить досрочно. Всего он провел в тюрьме 53 года, сообщает CNN. Двое сыновей убитого, Роберт Ф. Кеннеди-младший и Дуглас Кеннеди, поддержали решение выпустить его из тюрьмы.

СМИ: убийца сенатора Кеннеди сможет освободиться досрочно
Фото: APAP

"Я ошеломлен тем, что могу увидеть Сирхана лицом к лицу. Я думаю, что прожил свою жизнь в своего рода страхе перед ним и его именем. И сегодня я благодарен за то, что вижу в нем человека, который достоин сострадания и любви", - сказал Дуглас Кеннеди.

Решение пока не является окончательным - оно может быть отменено губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, который рассмотрит дело, чтобы определить, соответствует ли оно требованиям общественной безопасности. Этот процесс может занять несколько месяцев. \

Сенатор был убит в 1968 году. Ранее погиб его брат - президент США Джон Кеннеди. Всего от рук убийц погибли четыре американских президента: Авраам Линкольн в 1865 году, Джеймс Гарфилд в 1881-м, Уильям Мак-Кинли в 1901-м и Кеннеди в 1963-м. Во второй половине XX века были совершены покушения на жизнь Гарри Трумэна, Джеральда Форда, Рональда Рейгана. Последний получил тяжелое ранение, но выжил – не в последнюю очередь благодаря везению, а также неплохой физической форме для 70-летнего мужчины: он вел активный образ жизни, в юности играл в американский футбол и затем много снимался в кино.

В мире,Досрочное освобождение,Дуглас Кеннеди,Гэвин Ньюсом,Гарри Трумэн,Авраам Линкольн,Роберт Кеннеди,Рональд Рейган,Джон Кеннеди,Джеральд Форд,CNN,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители