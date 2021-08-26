Ветеран Второй мировой войны прыгнул с парашютом. Видео

Ветеран Второй мировой войны Том Райс совершил прыжок с парашютом с высоты 2300 метров в свой сотый день рождения. Видео публикует telegram-канал «Лента Добра».

На кадрах видно, как столетний ветеран в тандеме выпрыгивает из самолёта. Через несколько мгновений парашют раскрывается. Вскоре тандем из двух парашютистов успешно приземляется под овации собравшихся на суше людей.