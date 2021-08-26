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В Израиле пенсионерку убило пальмой.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

При обрушении многолетней пальмы на набережной города Тверии в Израиле погибла 66-летняя Анна Римбург. Женщина находилась в отпуске вместе с семьёй. Видео со смертельным инцидентом появилось в социальных сетях.

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно, как ствол 8-ми метровой пальмы, предположительно из-за сильного порыва ветра обламывается в середине. Верхняя часть дерева падает на лестницу, по которой поднималась Анна.

Женщина получила тяжёлые ранения и скончалась до прибытия медиков. Сообщается, что после случившегося местные власти стали обрезать и срубать старые деревья.

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