При обрушении многолетней пальмы на набережной города Тверии в Израиле погибла 66-летняя Анна Римбург. Женщина находилась в отпуске вместе с семьёй. Видео со смертельным инцидентом появилось в социальных сетях.

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно, как ствол 8-ми метровой пальмы, предположительно из-за сильного порыва ветра обламывается в середине. Верхняя часть дерева падает на лестницу, по которой поднималась Анна.