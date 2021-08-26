Вертолёт с главой МВД штата на борту упал в Мексике. Видео

Вертолёт Ми-17 ВМС Мексики с главной МВД штата Веракрус Эриком Сиснеросом рухнул в районе Агуа-Бланка (Штат Идальго). Видео сняли очевидцы.
На кадрах видно, как вертолёт экстренно пытается приземлиться, после чего резко снижается, закручивается и падает. Его лопасти разрушаются. Их части разлетаются по округе.
Сообщается, что люди, находившиеся на борту Ми-17 получили травмы. Состояние чиновника оценивается медиками как стабильное. По словам Гарсиа, вертолёт совершал облёт труднодоступных частей Мексики.