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«Мысли Си Цзиньпина» будут изучать в школах и вузах Китая

RTVI
58 минут назад

Китай включит «Мысль Си Цзиньпина о социализме» в свою национальную учебную программу, чтобы помочь «утвердить марксистскую веру» в стране. Об этом сообщает NBC News.

«Мысли Си Цзиньпина» будут изучать в школах и вузах Китая
Фото:  Ng Han Guan / AP Ng Han Guan / AP

Новую программу планируется преподавать на всех уровнях обучения, начиная с начальных классов школы и вплоть до университета.

Этот шаг направлен на укрепление «решимости слушать партию и следовать ей», а новые учебные материалы должны «воспитывать патриотические чувства», говорится в рекомендациях министерство образования.

В заявлении министерства также отмечается, что цель уроков – «взрастить строителей и последователей социализма на всесторонней моральной, интеллектуальной, физической и эстетической основе».

Как уточняет китайское англоязычное издание Global Times, в начальной школе дети будут учиться «любви к стране, Коммунистической партии Китая и социализму». В средней школе — «формированию первичных политических суждений и мнений». А в университетах — «развитию теоретического мышления».

««Мысли Си Цзиньпина » были сформулированы на основе выступлений председателя КНР Си Цзиньпина. На 19-м съезде Компартии Китая они были включены в устав партии осенью 2017 года. В следующем году их внесли в Конституцию страны.

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