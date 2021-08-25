«Мысли Си Цзиньпина» будут изучать в школах и вузах Китая

Китай включит «Мысль Си Цзиньпина о социализме» в свою национальную учебную программу, чтобы помочь «утвердить марксистскую веру» в стране. Об этом сообщает NBC News.

Фото: Ng Han Guan / AP Ng Han Guan / AP

Новую программу планируется преподавать на всех уровнях обучения, начиная с начальных классов школы и вплоть до университета.

Этот шаг направлен на укрепление «решимости слушать партию и следовать ей», а новые учебные материалы должны «воспитывать патриотические чувства», говорится в рекомендациях министерство образования.

В заявлении министерства также отмечается, что цель уроков – «взрастить строителей и последователей социализма на всесторонней моральной, интеллектуальной, физической и эстетической основе».

Как уточняет китайское англоязычное издание Global Times, в начальной школе дети будут учиться «любви к стране, Коммунистической партии Китая и социализму». В средней школе — «формированию первичных политических суждений и мнений». А в университетах — «развитию теоретического мышления».