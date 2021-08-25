Блинкен заявил о наличии у США рычагов давления на "Талибан"

«Мы используем, и я использую, работая совместно с союзниками и партнерами, которые мыслят во многом так же, все имеющиеся у нас дипломатические и экономические инструменты, а также инструменты в сфере предоставления помощи, чтобы сделать все возможное для отстаивания их [афганцев] базовых прав», — сказал он.