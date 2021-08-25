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Канадский министр назвала талибов "братьями"

Газета.Ruиещё 1
59 минут назад

Министр Канады по делам женщин и гендерного равенства Мариям Монсеф во время онлайн пресс-конференции назвала талибов (организация запрещена в России) «нашими братьями». Об этом сообщает Fox News.

Канадский министр назвала талибов "братьями"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поговорить с нашими братьями, талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и надежный выезд любого человека в Афганистане из страны», — сказала Монсеф.

Она призвала талибов немедленно остановить насилие, геноцид и убийство женщин, а также разрушение инфраструктуры Афганистана, включая исторические здания. Монсеф предложила талибам вернуться за стол переговоров по поддержанию мира.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны не намерено признавать «Талибан» в качестве законной власти в Афганистане.

Он добавил, что в то время, когда талибы находились у власти Афганистана в прошлом веке, канадские власти также не признали законность их власти. По словам Трюдо, талибы «свергли и сместили» законное правительство посредством силы. По законам Канады движение является террористической организацией.

В мире,Джастин Трюдо,Талибан,Россия,Канада,
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