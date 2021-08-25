Канадский министр назвала талибов "братьями"

Министр Канады по делам женщин и гендерного равенства Мариям Монсеф во время онлайн пресс-конференции назвала талибов (организация запрещена в России) «нашими братьями». Об этом сообщает Fox News.

«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поговорить с нашими братьями, талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и надежный выезд любого человека в Афганистане из страны», — сказала Монсеф.

Она призвала талибов немедленно остановить насилие, геноцид и убийство женщин, а также разрушение инфраструктуры Афганистана, включая исторические здания. Монсеф предложила талибам вернуться за стол переговоров по поддержанию мира.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны не намерено признавать «Талибан» в качестве законной власти в Афганистане.