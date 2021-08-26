Песков допустил корректировку закона об иноагентах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об иностранных агентах может быть скорректирован, если «в этом будет необходимость». Ранее СМИ — иностранными агентами признали телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Сейчас в реестре иноагентов 43 пункта, в списке есть как средства массовой информации, так и физические лица.

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«Если, действительно, цех, которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», — сказал Песков. Его слова передал ТАСС.

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Внесение в реестр СМИ-иноагентов не означает закрытия или ограничения работы издания, считает представитель Кремля. «СМИ продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по российскому закону о СМИ», — сказал Песков.

Он добавил, что цель закона об иноагентах — предупредить граждан, что «они читают информацию иностранного агента, и (дать им возможность) самостоятельно сделать вывод» о её достоверности.

Ранее Минюст заявил, что внёс «Дождь»в реестр СМИ-иноагентов, поскольку канал получил от Европейского союза более 130 000. Основательница «Дождя» Наталья Синдеева рассказала, что эти деньги пошли на цикл просветительских программ «Россия — это Европа». О зарубежном финансировании отчитывались и другие российские СМИ, включая «Российскую газету» и RT, однако их иностранными агентами не признали, отмечал главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко.

В апреле Минюст признал иноагентом издание «Медуза». Затем в список внесли ПАСМИ («Первое антикоррупционное СМИ»), VTimesи The Insider, а также журналистов изданий «Проект»*и «Открытые медиа».

Издания и физические лица, признанные СМИ-иноагентами, должны зарегистрировать юрлицо в течение одного месяца после включения в реестр. Иноагенты должны ставить пометку о своём статусе на каждом сообщении и материале, в том числе в соцсетях. Они также должны раз в квартал сдавать в Минюст отчёт и проходить раз в год аудит.

*Признаны в РФ СМИ-иноагентами.