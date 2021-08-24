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Оппозиция назвала условие независимости Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко по случаю 30-летия независимости Украины рассказал, при каком условии страна станет действительно независимой.

Оппозиция назвала условие независимости Украины
Фото: ТАССТАСС

По его словам, «Украина станет действительно независимой, когда наступит мир». Он призвал «сосредоточить все усилия, чтобы вернуть мир на Украину». Бойко указал на «потери», понесенные страной: «Деиндустриализация, сокращение рабочих мест и потеря традиционных рынков, в первую очередь в странах СНГ».

Бойко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что «Зе-команда обещала избирателям» добиться «прекращения войны, возрождения экономики, преодоления бедности», но «власть не в состоянии справиться с вызовами».

«А если нет видения и понимания как это сделать, то такая власть должна уйти», – приводит его слова ТАСС.

Он также подверг критике решение Киева «затыкать рот СМИ», а не «улучшать жизнь людей, вернуть в страну мир, бороться с бедностью, открывать новые рабочие места». Бойко сказал, что «это тупиковый путь». По его словам, страна, «в которой идет война, растет бедность и процветает цензура» не может «чувствовать себя независимой и свободной державой».

В мире,Владимир Зеленский,Юрий Бойко,ИТАР-ТАСС,Украина,
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