Оппозиция назвала условие независимости Украины

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко по случаю 30-летия независимости Украины рассказал, при каком условии страна станет действительно независимой.

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По его словам, «Украина станет действительно независимой, когда наступит мир». Он призвал «сосредоточить все усилия, чтобы вернуть мир на Украину». Бойко указал на «потери», понесенные страной: «Деиндустриализация, сокращение рабочих мест и потеря традиционных рынков, в первую очередь в странах СНГ».

Бойко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что «Зе-команда обещала избирателям» добиться «прекращения войны, возрождения экономики, преодоления бедности», но «власть не в состоянии справиться с вызовами».

«А если нет видения и понимания как это сделать, то такая власть должна уйти», – приводит его слова ТАСС.