Алжир заявил о разрыве дипотношений с Марокко

Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко. Об этом заявил глава МИД Алжира Рамтан Ламамра, слова которого приводит Reuters.

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Он обвинил власти Марокко во «враждебных действиях». По мнению Ламамры, подобная политика Марокко в отношении Алжира длится с войны 1963 года. Также он обвинил королевство в связях с двумя террористическими группировками и в слежке за алжирскими чиновниками.

Высший совет безопасности Алжира 18 августа решил пересмотреть отношения с Марокко. Соседнее государство подозревали в поджоге лесов в горных районах Алжира. По предварительным подсчётам, погибло порядка 90 человек. Жители алжирского города Ларбаа заживо сожгли подозреваемого в поджоге лесов. Процесс линчевания был заснят на видео. Полицейские пытались остановить самосуд, но у них ничего не получилось.