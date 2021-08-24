Алжир объявил о разрыве дипотношений с Марокко

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра в ходе пресс-конференции объявил о том, что его страна приняла решение разорвать дипломатические отношения с Марокко, сообщает Reuters. Глава алжирского внешнеполитического ведомства добавил, что Марокко проявляет в отношении Алжира "враждебные действия". Отношения между Алжиром и Марокко осложнены проблемой Западной Сахары - спорной территории в Северной Африки, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции. В конце XIX-го века в ходе колониального раздела Африки регион отошел к Испании и стал называться "Испанская Сахара". После получения независимости Марокко постоянно заявляло территориальные претензии на Западную Сахару. В 1975-м году Международный суд в Гааге заключил, что до колонизации территория не принадлежала ни одному государству, так что на нее могут претендовать и Марокко, и Мавритания, что не отнимает у нее права на самоопределение.