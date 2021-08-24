США предрекли внутренний политический кризис

Неопределённость внешней политики Штатов и неготовность страны к решению кризиса в сфере миграции ставит перспективу политической стабильности в США под угрозу. Однако журналист издания Уолтер Мид отмечает, что у администрации президента Джо Байдена ещё есть шансы удержаться на политическом олимпе. Он видит этот шанс в том, что не менее четверти американцев согласны с выводом вооружённых сил из Афганистана.