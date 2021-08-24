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США предрекли внутренний политический кризис

News.ru
1 час назад

Последствие вывода войск и резкая критика деятельности президента Джо Байдена со стороны простых американцев приведёт к реальному внутриполитическому кризису. Об этом сообщает Wall Street Journal.

США предрекли внутренний политический кризис
Фото: pixabay.compixabay.com

Неопределённость внешней политики Штатов и неготовность страны к решению кризиса в сфере миграции ставит перспективу политической стабильности в США под угрозу. Однако журналист издания Уолтер Мид отмечает, что у администрации президента Джо Байдена ещё есть шансы удержаться на политическом олимпе. Он видит этот шанс в том, что не менее четверти американцев согласны с выводом вооружённых сил из Афганистана.

Ранее сообщалось, что вице-президента США Камалу Харрис раскритиковали за провал миграционной политики. Ряд сенаторов вообще высказались о необходимости убрать политика с должности. Причиной данного злословия стало полное отсутствие результатов у Харрис как доверенного лица президента Джо Байдена, который назначил её ответственной за миграционную политику.

В мире,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,Соединенные Штаты,
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