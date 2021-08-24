В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Германии предрекли трёхпартийную коалицию после ухода Меркель

News.ru
1 час назад

По итогам парламентских выборов в Германии может сформироваться трёхсторонняя коалиция в связи с недостатком голосов для уверенной победы. О своих предположениях заявили в издании Politico.

В Германии предрекли трёхпартийную коалицию после ухода Меркель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание проанализировало соцопросы, которые проводились среди избирателей. Как оказалось, три партии — Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Союз 90 / Зелёные» — пользуются практически одинаковой поддержкой населения. Ни одна из партий в настоящий момент не может обеспечить уверенное лидерство.

По мнению журналистов, в случае необходимости лидерам партии придётся задуматься о создании трёхпартийной коалиции, так как такой расклад вполне возможен. Несмотря на разногласия в идеологических взглядах со своими соперниками, в теории возможны любые союзы.

Выборы в бундестаг пройдут в сентябре, при этом Ангела Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве. В рамках своей «прощальной гастроли» Меркель встретилась с президентами Путиным и Зеленским.

Ранее Меркель назвала своего преемника на посту главы бундестага. Она высоко оценила личные качества Армина Лашета, среди которых «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними». По её словам, эти качества определяют его деятельность в правительстве, в Европарламенте, на посту первого министра интеграции Германии, премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии, главы Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры.

В мире,Армин Лашет,Ангела Меркель,Европарламент,Бундестаг,Германия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители