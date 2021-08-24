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В Панкисском ущелье Грузии задержаны пять террористов

Деловая газета "Взгляд"
38 минут назад

Пять человек, которые подозреваются в членстве в террористических организациях, задержаны в результате спецоперации в селах Дуиси и Корети в ночь на вторник, сообщила служба госбезопасности Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Панкисском ущелье Грузии задержали пять террористов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Другие детали пока не сообщаются.

Панкисское ущелье в конце 1990-х – начале 2000-х было известно как место скопления чеченских боевиков. В последнее время несколько десятков человек из этого региона отправились воевать в Сирию. Поэтому грузинские спецслужбы обращают на Панкиси особо пристальное внимание.

Правительство «Грузинской мечты» ранее ужесточило законодательство за участие в незаконных вооруженных формированиях и за вербовку боевиков.

В мире,Деловая газета "Взгляд",Тбилиси,Грузия,
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