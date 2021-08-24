В Панкисском ущелье Грузии задержали пять террористов

Пять человек, которые подозреваются в членстве в террористических организациях, задержаны в результате спецоперации в селах Дуиси и Корети в ночь на вторник, сообщила служба госбезопасности Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
Другие детали пока не сообщаются.
Панкисское ущелье в конце 1990-х – начале 2000-х было известно как место скопления чеченских боевиков. В последнее время несколько десятков человек из этого региона отправились воевать в Сирию. Поэтому грузинские спецслужбы обращают на Панкиси особо пристальное внимание.
Правительство «Грузинской мечты» ранее ужесточило законодательство за участие в незаконных вооруженных формированиях и за вербовку боевиков.