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Глава ЦРУ тайно встретился с лидером «Талибана»

Lenta.ruиещё 1
25 минут назад

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с одним из лидеров и главой политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Абдулом Гани Барадаром. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Глава ЦРУ тайно встретился с лидером «Талибана»
Фото: ReutersReuters

По данным издания, встреча прошла в понедельник, 23 августа, в Кабуле и стала первыми переговорами, проведенными на столь высоком уровне между представителями США и талибов после захвата боевиками власти в Афганистане. В ЦРУ отказались комментировать встречу, однако, вероятнее всего, стороны обсуждали вопросы, связанные с приближением крайнего срока, до которого американцы должны успеть эвакуировать своих военных и союзников из числа афганских граждан — 31 августа.

В мире,Уильям Бернс,Талибан,ЦРУ,Washington Post,Россия,
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