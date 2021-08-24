Глава ЦРУ тайно встретился с лидером «Талибана»

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с одним из лидеров и главой политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России ) Абдулом Гани Барадаром. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, встреча прошла в понедельник, 23 августа, в Кабуле и стала первыми переговорами, проведенными на столь высоком уровне между представителями США и талибов после захвата боевиками власти в Афганистане. В ЦРУ отказались комментировать встречу, однако, вероятнее всего, стороны обсуждали вопросы, связанные с приближением крайнего срока, до которого американцы должны успеть эвакуировать своих военных и союзников из числа афганских граждан — 31 августа.