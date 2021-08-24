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Морпех, уничтоживший Бен Ладена, призвал Байдена убивать талибов

Газета.Ru
51 минуту назад

Бывший морской пехотинец Роберт О'Нил, застреливший в 2011 году основателя «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Усаму бен Ладена в ходе спецоперации в Пакистане, раскритиковал переговоры президента США Джо Байдена с «Талибаном» (организация запрещена в России) о вывозе американских граждан и афганцев, сотрудничавших с американскими военными, из Кабула.

Застреливший Бен Ладена морпех призвал Байдена убивать талибов
Фото: AP/Butte-Silver Bow County Sheriff's OfficeAP/Butte-Silver Bow County Sheriff's Office

С его точки зрения, проще «убить» боевиков, вместо того чтобы пытаться с ними договориться. Об этом он заявил в эфире одного из ток-шоу в эфире телеканала Fox, пишет International Business Times.

Более того, О'Нил призвал администрацию Байдена готовиться к столкновению с талибами. По его словам, он бы на месте президента не стал с ними разговаривать.

«Я не веду переговоры с талибами, я их убиваю. Это не так уж и сложно. Пора сразиться с врагом», — приводит издание слова экс-военнослужащего.

О'Нил считает, что США не должны идти на поводу у террористов, а должны сами решать, когда уходить из Афганистана.

Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

В мире,Джозеф Байден,Талибан,Аль-Каида,Россия,Кабул,Пакистан,Соединенные Штаты,
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