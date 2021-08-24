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Великобритания обсудит включение Афганистана в «черный список»

Lenta.ru
1 час назад

Британское правительство обсудит предложение о внесении Афганистана в «черный список» после захвата власти в Кабуле талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России), пишет The Telegraph.

Великобритания обсудит включение Афганистана в «черный список»
Фото: isafmedia/flickr.comisafmedia/flickr.com

Лондон может ввести уголовную ответственность за въезд в Афганистан на фоне опасений, что британцы присоединятся к террористическим организациям. Включение страны в запретный перечень позволит властям Великобритании сажать в тюрьму людей на десять лет за посещение этого государства. В «черный список» могут включить весь Афганистан или его часть.

Идеи рассмотрят на заседании кабинета министров до 29 августа. «Мы обдумываем все доступные на данном этапе варианты дальнейших действий. Это один из вариантов», — цитирует издание источник. В настоящее время власти сосредоточили внимание на усилиях по эвакуации, чтобы быстро вывести из страны своих граждан и соответствующих критериям афганцев.

Как объяснил источник, с 2019 года министр внутренних дел Великобритании имеет право запрещать гражданам страны выезжать в опасные точки и оставаться в них. Закон был принят после краха террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) в странах Азии, в результате которого боевики-уроженцы Великобритании и их невесты вернулись обратно домой из Сирии и Ирака.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал западные страны сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы оказывать сдерживающее влияние на «Талибан». По его словам, такой диалог необходим для предотвращения кризиса в регионе, несмотря на неудобства и недоверие между Лондоном и правительствами указанных государств.

В мире,Талибан,Исламское государство,Daily Telegraph,Соединенное Королевство,Кабул,Афганистан,
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