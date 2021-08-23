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Премьер Черногории встретился с главой центра им. Гамалеи Гинцбургом

RT на русском
19 минут назад

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич провёл встречу с главой центра им. Гамалеи Александром Гинцбургом.

Премьер Черногории встретился с Гинцбургом
Фото: ТАССТАСС

«Я имел честь принимать у себя директора института имени Гамалеи и создателя вакцины «Спутник V» Александра Гинцбурга. Вдохновлённые первопроходцы науки всегда предлагали новые решения для выхода из сложных ситуаций. «Спутник V» представляет собой одно из таких решений, имеющее серьёзное значение в борьбе с COVID-19», — написал Кривокапич в Twitter.

С начала пандемии в Черногории, население которой составляет около 620 тыс. человек, выявили свыше 110 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 1680 человек умерли.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

В мире,Здравко Кривокапич,Александр Гинцбург,Черногория,
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