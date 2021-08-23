Премьер Черногории встретился с Гинцбургом

«Я имел честь принимать у себя директора института имени Гамалеи и создателя вакцины «Спутник V» Александра Гинцбурга. Вдохновлённые первопроходцы науки всегда предлагали новые решения для выхода из сложных ситуаций. «Спутник V» представляет собой одно из таких решений, имеющее серьёзное значение в борьбе с COVID-19», — написал Кривокапич в Twitter.