Во Франции афганского беженца заподозрили в связях с талибами

Гражданин Афганистана, эвакуированный во Францию, взят под наблюдение из-за своих предполагаемых связей с движением "Талибан". Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на МИД Франции.

Фото: Reuters Reuters

По данным издания, несмотря на подозрения в пособничестве талибам, французские власти эвакуировали из Кабула 26-летнего афганца и его семью, так как у них не было условий для проведения расследования.

Во время промежуточной посадки эвакуационного рейса в Абу-Даби мужчину допросили сотрудники главного управления внешней безопасности Минобороны Франции. Как сообщает СМИ, в ходе допроса афганец признался в том, что он поставлял оружие талибам.

После прибытия в Париж, он и еще четыре человека из его окружения были помещены под специальный административный надзор, предусмотренный антитеррористическим законодательством.

Как сообщил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан, Франция с 15 августа эвакуировала из Афганистана почти 2 тысячи человек, большинство из них – афганцы.