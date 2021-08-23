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Во Франции афганского беженца заподозрили в связях с талибами

Газета.Ru
36 минут назад

Гражданин Афганистана, эвакуированный во Францию, взят под наблюдение из-за своих предполагаемых связей с движением "Талибан". Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на МИД Франции.

Во Франции афганского беженца заподозрили в связях с талибами
Фото: ReutersReuters

По данным издания, несмотря на подозрения в пособничестве талибам, французские власти эвакуировали из Кабула 26-летнего афганца и его семью, так как у них не было условий для проведения расследования.

Во время промежуточной посадки эвакуационного рейса в Абу-Даби мужчину допросили сотрудники главного управления внешней безопасности Минобороны Франции. Как сообщает СМИ, в ходе допроса афганец признался в том, что он поставлял оружие талибам.

После прибытия в Париж, он и еще четыре человека из его окружения были помещены под специальный административный надзор, предусмотренный антитеррористическим законодательством.

Как сообщил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан, Франция с 15 августа эвакуировала из Афганистана почти 2 тысячи человек, большинство из них – афганцы.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о несбыточности планов ряда стран Запада, руководство которых настойчиво ставит вопрос о том, чтобы разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии.

В мире,Жан-Ив Ле Дриан,Владимир Путин,Министерство обороны,Талибан,МИД,Кабул,Афганистан,Франция,
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