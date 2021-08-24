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Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

RT на русскомиещё 1
48 минут назад

Официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает Tolo News.

«Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», — отметил он.

Ранее в «Талибане» заявили, что 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.

В Пентагоне сообщили, что сосредоточены на завершении операции в Афганистане к 31 августа.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сроки эвакуации из Афганистана иностранных граждан вряд ли будут продлены после 31 августа, так как ситуация в стране становится всё более опасной.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал хаосом ситуацию с эвакуацией Западом людей из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

В мире,Бен Уоллес,Владимир Чижов,Талибан,Пентагон,ЕС,Кабул,
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