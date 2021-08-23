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В аэропорту Кабула приостановили все рейсы

Деловая газета "Взгляд"
15 минут назад

Все рейсы в аэропорту Кабула приостановлены до дальнейших указаний, сообщило Управление гражданской авиации Афганистана.

В аэропорту Кабула приостановили все рейсы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все рейсы международного аэропорта Хамида Карзая приостановлены», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

В управлении также призвали граждан не посещать территорию аэропорта «во избежание столпотворений и последующих за ними возможных несчастных случаев».

Афганское ведомство работает над возобновлением полетов как между провинциями страны, так и за рубеж.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев к 31 августа.

Позже Вашингтон пересмотрел политику допуска в аэропорт Кабула: с понедельника в воздушную гавань будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, а также граждан стран Североатлантического альянса.

В мире,Хамид Карзай,Джозеф Байден,Талибан,НАТО,РИА Новости,Кабул,Афганистан,
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