В аэропорту Кабула приостановили все рейсы

Все рейсы в аэропорту Кабула приостановлены до дальнейших указаний, сообщило Управление гражданской авиации Афганистана.
«Все рейсы международного аэропорта Хамида Карзая приостановлены», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
В управлении также призвали граждан не посещать территорию аэропорта «во избежание столпотворений и последующих за ними возможных несчастных случаев».
Афганское ведомство работает над возобновлением полетов как между провинциями страны, так и за рубеж.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев к 31 августа.
Позже Вашингтон пересмотрел политику допуска в аэропорт Кабула: с понедельника в воздушную гавань будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, а также граждан стран Североатлантического альянса.