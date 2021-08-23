Подсчитана стоимость нарядов "стильно одетых" талибов

В сети набрала популярность фотография "стильно одетых" участников движения "Талибан", которые дают интервью корреспондентке Сакине Амири. Кадр опубликовал кабульский журналист Эльяс Навандиш в Twitter.

Фото: Twitter Twitter

На фото один из талибов запечатлен в оранжевом одеянии, зеленом жилете, яркой бандане и прямоугольных очках. Двое других мужчин стоят в голубой и бордовой одеждах, а их головы покрыты платками.

Пользователи стали находить сходства одежды представителей "Талибана" с нарядами от известных брендов, создавать коллажи и попытались посчитать стоимость схожих образов.

Турецкий журналист Рагип Сойлу воссоздал образ талиба в оранжевом одеянии с помощью платья Gucci, повязки Supreme, жилета Urban Vest и прочих аксессуаров.

Общая стоимость наряда, согласно подсчетам Сойлу, составляет 481 тысячу рублей.

Журналист Мете Сохтаоглу собрал бюджетный вариант наряда одного из талибов на снимке. Как альтернативу он предложил камуфляжный костюм Shawlar Keemese, бандану Bespoke и кроссовки Servis Cheetah.