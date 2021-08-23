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Журналисты подсчитали стоимость нарядов "стильно одетых" талибов

Газета.Ru
2 часа назад

В сети набрала популярность фотография "стильно одетых" участников движения "Талибан", которые дают интервью корреспондентке Сакине Амири. Кадр опубликовал кабульский журналист Эльяс Навандиш в Twitter.

Подсчитана стоимость нарядов "стильно одетых" талибов
Фото: TwitterTwitter

На фото один из талибов запечатлен в оранжевом одеянии, зеленом жилете, яркой бандане и прямоугольных очках. Двое других мужчин стоят в голубой и бордовой одеждах, а их головы покрыты платками.

Пользователи стали находить сходства одежды представителей "Талибана" с нарядами от известных брендов, создавать коллажи и попытались посчитать стоимость схожих образов.

Турецкий журналист Рагип Сойлу воссоздал образ талиба в оранжевом одеянии с помощью платья Gucci, повязки Supreme, жилета Urban Vest и прочих аксессуаров.

"Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам"

Общая стоимость наряда, согласно подсчетам Сойлу, составляет 481 тысячу рублей.

Журналист Мете Сохтаоглу собрал бюджетный вариант наряда одного из талибов на снимке. Как альтернативу он предложил камуфляжный костюм Shawlar Keemese, бандану Bespoke и кроссовки Servis Cheetah.

Общая стоимость образа составляет примерно 74 тысячи рублей. Ранее сообщалось, каким социальным сетям члены движения "Талибан" отдают предпочтение. Талибы, например, являются активными пользователями мессенджера WhatsApp, а также платформы Twitter и видеохостинга YouTube. В соцсети Instagram и Facebook им пробиться сложнее

В мире,Талибан,
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