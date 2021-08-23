В Чехии назвали условие для диалога с Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что о сотрудничестве с Россией не может быть речи до тех пор, пока республика находится в списке недружественных государств. Слова политика приводит агентство CTK.

По его мнению, отношения двух стран переживают очень тяжёлый период. Бабиш считает, что трудности в диалоге происходят не по вине Чехии.

Мы, безусловно, не заинтересованы далее углублять кризис, но для диалога нужны двое, — сказал премьер республики.

Власти Чехии в апреле заявили, что российские спецслужбы были причастны к взрывам боеприпасов на складах во Врбетице в 2014 году. Из страны выслали 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Отношения между странами обострились. Чехия была внесена в список недружественных государств.

Глава Национального управления по борьбе с организованной преступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек рассказал, что чешские силовики не располагают достаточным количеством доказательств, чтобы уголовное дело по взрывам было начато. Он не смог назвать срок окончания расследования. Мазанек считает, что многое в этом деле будет зависеть от международных соглашений.