Зеленский раскрыл главную цель «Крымской платформы»

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских дипломатов поучаствовать в саммите «Крымской платформы» — международной площадки по деоккупации полуострова. Об этом сообщает РИА Новости .

Саммит «Крымская платформа» начался в Киеве 23 августа. В нем принимают участие 46 стран и международных организаций. На его открытии Зеленский заявил, что главная цель площадки — «заставить Россию сесть за стол переговоров» и добиться деоккупации полуострова.