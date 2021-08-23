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Зеленский пригласил Россию на «Крымскую платформу»

Lenta.ru
2 часа назад

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских дипломатов поучаствовать в саммите «Крымской платформы» — международной площадки по деоккупации полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский раскрыл главную цель «Крымской платформы»
Фото: ReutersReuters

Саммит «Крымская платформа» начался в Киеве 23 августа. В нем принимают участие 46 стран и международных организаций. На его открытии Зеленский заявил, что главная цель площадки — «заставить Россию сесть за стол переговоров» и добиться деоккупации полуострова.

Зеленский рассказал о сдаче Крыма в аренду России

Российские власти критикуют создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал мероприятие «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать «неонацистские, расистские настроения» современной украинской власти.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД,
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