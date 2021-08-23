Бывший спецназовец ГРУ рассказал о «Красных дьяволах» талибов

Радикальная группировка «Талибан» (запрещена в России) решила бросить в бой свои секретные силы спецназначения, известные как «Красные дьяволы». Об этом в беседе с Life рассказал бывший офицер спецназа ГРУ Андрей Дибин.

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По его словам, формировать собственный спецназ талибы начали еще до захвата Афганистана из числа обучаемых ими местных жителей. После ухода из страны войск США к спецотряду «Талибана» присоединилось и большое число бывших афганских военных, в том числе спецназовцев, которые проходили обучение у инструкторов американской армии и ЦРУ. Благодаря притоку дезертиров из афганской армии за короткий срок боевикам удалось увеличить численность своего спецназа почти в пять раз — до 1,5 тысячи бойцов.

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Как отметил Дибин, «Красные дьяволы» отличаются хорошей подготовкой, сравнимой с подготовкой спецназа других стран. В частности, они «обучены зачистке зданий, умеют спускаться на крышу с вертолета и проникать внутрь». При этом отряд хорошо вооружен — основу его арсенала составляют современное оружие и техника, оставленные военными США после своего ухода. Так, в распоряжении бойцов имеются штурмовые винтовки М16А4 калибра 5,56 миллиметра, защищенные радиостанции, а также приборы ночного видения GPNVG, инфракрасные фонари, прицелы и тепловизоры, благодаря которым они могут выполнять ночные спецоперации, уже ставшие отличительной чертой отряда. Кроме того, «Красные дьяволы» задействуют американские вертолеты UH-60 Black Hawk, попавшие в руки талибов.

«Талибан» может использовать свой спецназ для работы по двум направлениям, считает эксперт: для оперативного захвата неподконтрольных районов и для «показательного уничтожения» малыми силами альянса сопротивления, который сформировался в Панджшере, остающимся единственным свободным от талибов регионом в Афганистане. «Если это произойдет, будет очень сильный психологический эффект. У этого подразделения есть оружие и есть навыки», — подчеркнул Дибин.

По данным Life, талибы уже направили «Красных дьяволов». При этом, по некоторой информации, численность подразделения планируют увеличить еще в два раза.