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Трампа освистали на митинге за призыв вакцинироваться

Газета.Ru
54 минуты назад

Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в штате Алабама призвал всех вакцинироваться от COVID-19, после чего из толпы раздались свист и неодобрительные выкрики, пишет New York Daily News.

Трампа освистали на митинге за призыв вакцинироваться
Фото: Eduardo Munoz/ReutersEduardo Munoz/Reuters

В начале встречи Трамп заявил, что понимает тех, кто не доверяет научным фактам в пользу вакцинации и подчеркнул, что делать или не делать прививку каждый решает для себя сам.

«Я рекомендую сделать прививку, я уже сделал. Делать прививки — это хорошо», — сказал Трамп, после чего послышались свист и неодобрительный гул.

«Все хорошо, у вас есть свобода выбора. < > Если [вакцина] не сработает, вы первыми об этом узнаете», — пообещал экс-президент США, дав понять, что сообщит жителям штата, если у него будут обнаружены побочные эффекты от прививки.

Пандемия в США унесла жизни около 630 тыс. американцев. Ранее Трамп объяснил, почему американцы не хотят вакцинироваться.

В мире,Дональд Трамп,Соединенные Штаты,
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