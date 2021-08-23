Зеленский начал обратный отсчет до "возвращения" Крыма

По его словам, крымский вопрос не должен исчезнуть с международной повести после саммита.

«У нас уже создан офис «Крымской платформы», он начал работать и я вам сегодня покажу», — сказал Зеленский.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что саммит «Крымская платформа», никак не повлияет на «международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан», и назвал его «политическим перфомансом». При этом он подчеркнул, что участие ряда стран Евросоюза в этом мероприятии негативно скажется на диалоге ЕС и России.