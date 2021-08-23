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Зеленский начал обратный отсчет до "возвращения" Крыма

Газета.Ru
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с саммита «Крымская платформа», проходящего 23 августа, запускается обратный отсчет по «возвращению» полуострова Украине, сообщает «Корреспондент».

Зеленский начал обратный отсчет до "возвращения" Крыма
Фото: Stefanie Loos/ Pool via ReutersStefanie Loos/ Pool via Reuters

По его словам, крымский вопрос не должен исчезнуть с международной повести после саммита.

«У нас уже создан офис «Крымской платформы», он начал работать и я вам сегодня покажу», — сказал Зеленский.

Саммит «Крымская платформа», проводимый по инициативе Украины, проходит в Киеве 23 августа. На мероприятии хотят обсудить вопрос, касающийся «возврата» Крыма в состав Украины.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что саммит «Крымская платформа», никак не повлияет на «международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан», и назвал его «политическим перфомансом». При этом он подчеркнул, что участие ряда стран Евросоюза в этом мероприятии негативно скажется на диалоге ЕС и России.

В мире,Владимир Зеленский,Александр Грушко,ЕС,Республика Крым,Украина,
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