Лукашенко обвинил Польшу в провокации конфликта на границе

О конфликте, который спровоцировала Польша на рубеже с Беларусью, сообщил 23 августа Александр Лукашенко, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане. Это мероприятие проводится по инициативе России в режиме видеоконференции, передает пресс-служба главы государства.

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Говоря о проблеме мигрантов, президент, в частности, рассказал и о событиях последних двух-трех суток на границе с соседней страной. Он констатировал, что афганские беженцы уже пошли через республику на Запад, куда, по его словам, их позвали, обещая всех принять. И что же в этой ситуации, пояснил Лукашенко, предприняли поляки.

"Они отловили, иначе не скажешь, около полусотни человек на своей территории, которые, как они признались, шли в Германию. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью, куда афганцы идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт, нарушив государственную границу Беларуси", - заявил Лукашенко.

"И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там без воды и еды, под открытым небом. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - уточнил ситуацию глава государства.