Киевляне напомнили России о погибших в Донбассе украинцах

Жители Киева устроили акцию у здания посольства России на Украине, приуроченную к празднованию Дня государственного флага. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Фото: Telegram-канал «Klymenko Time» Telegram-канал «Klymenko Time»

По данным источника, организатором мероприятия выступает аналитический центр «Политика». Собравшиеся установили у здания 150 флагов флагов в память о гибели украинских граждан в войне в Донбассе.

«Суть и цель этой акции в том, чтобы напомнить Кремлю, что они являются виновниками смерти почти 15 тысяч украинцев», — объяснил один из организаторов акции Артем Бронжуков. На место событий прибыли журналисты, по периметру здания дипломатического представительства России дежурят полицейские. Отмечается, что участников акции пока мало.

Ранее командование ВСУ назвало число своих военнослужащих, погибших в боях с самопровозглашенными республиками Донбасса с начала 2014 года. По данным военных, за прошедшие семь лет в вооруженном конфликте погибли 2705 украинских солдат и офицеров, еще 10 280 получили ранения. При этом в статистику не попали случаи, когда военнослужащие подрывались на минах и других взрывных устройствах.