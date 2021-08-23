Вступление Украины в Евросоюз сочли "маловероятным"

Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщил, что членство Украины в Евросоюзе (ЕС) в ближайшие годы вряд ли возможно. Об этом пишет газета "Известия".
"Я так думаю, что с учетом политической ситуации в ЕС, того, как проходят вопросы по расширению, то, думаю, что, к сожалению, это [членство Украины в ЕС] маловероятно в ближайшие годы", — сказал он.
Домбровскис уточнил, что со стороны ЕС Еврокомиссия поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в союз. При этом, по его словам, вступление страны в Евросоюз — это, в первую очередь, политический вопрос. Он, как подчеркнул еврокомиссар, должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами ЕС.
"И уже в рамках этого переговорного процесса появляется дорожная карта", — отметил Домбровскис.