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В Еврокомиссии оценили вероятность вступления Украины в ЕС

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщил, что членство Украины в Евросоюзе (ЕС) в ближайшие годы вряд ли возможно. Об этом пишет газета "Известия".

Вступление Украины в Евросоюз сочли "маловероятным"
Фото: ReutersReuters

"Я так думаю, что с учетом политической ситуации в ЕС, того, как проходят вопросы по расширению, то, думаю, что, к сожалению, это [членство Украины в ЕС] маловероятно в ближайшие годы", — сказал он.

Домбровскис уточнил, что со стороны ЕС Еврокомиссия поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в союз. При этом, по его словам, вступление страны в Евросоюз — это, в первую очередь, политический вопрос. Он, как подчеркнул еврокомиссар, должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами ЕС.

"И уже в рамках этого переговорного процесса появляется дорожная карта", — отметил Домбровскис.

В мире,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,ЕС,газета "Известия",Украина,
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