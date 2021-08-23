В Абхазии обнаружили свинцовый саркофаг V-VI веков

В Абхазии археологи обнаружили свинцовый саркофаг, который был захоронен около 1,5 тысячи лет назад, сообщил участник экспедиции, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

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Он отметил, что раскопки проводили российские и абхазские специалисты в городе Очамчыр. Находка была сделана недалеко от храма в древнем городище Гюэнос, она относится к V-VI векам нашей эры. В саркофаге нашли скелет и разные предметы.

«Это, действительно, уникальная находка не только для Абхазии, но и для мировой археологии в целом. На территории республики раньше находили саркофаги, но они были сделаны из камня, свинцовый саркофаг в Абхазии обнаружили впервые», – рассказал Джопуа Sputnik.

Он пояснил, что обычных людей не хоронили в свинцовых саркофагах. Предположительно, в нем находится священнослужитель высокого ранга, либо кто-то из правителей региона.

Джопуа отметил, что подробная информация об артефакте будет доступна после изучения специалистами.