В Абхазии обнаружили свинцовый саркофаг V-VI веков

В Абхазии археологи обнаружили свинцовый саркофаг, который был захоронен около 1,5 тысячи лет назад, сообщил участник экспедиции, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.
Он отметил, что раскопки проводили российские и абхазские специалисты в городе Очамчыр. Находка была сделана недалеко от храма в древнем городище Гюэнос, она относится к V-VI векам нашей эры. В саркофаге нашли скелет и разные предметы.
«Это, действительно, уникальная находка не только для Абхазии, но и для мировой археологии в целом. На территории республики раньше находили саркофаги, но они были сделаны из камня, свинцовый саркофаг в Абхазии обнаружили впервые», – рассказал Джопуа Sputnik.
Он пояснил, что обычных людей не хоронили в свинцовых саркофагах. Предположительно, в нем находится священнослужитель высокого ранга, либо кто-то из правителей региона.
Джопуа отметил, что подробная информация об артефакте будет доступна после изучения специалистами.
Ранее «МИР 24» сообщал, что российские археологи на территории Кремля Переяславля Рязанского обнаружили берестяную грамоту. Она датирована рубежом XIV и XV веков. На грамоте сохранились нижние строки. Надпись неразборчива, но, по мнению экспертов, там сказано «быша ти» и «бежи» (в переводе – «был ты» и «беги»).