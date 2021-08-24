Вице-президент Афганистана: талибы используют детей как щиты

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя и.о. главы государства, в своем Twitter заявил о том, что боевики движения "Талибан" похищают детей и используют их как щиты. По его словам, талибы не допускают еду и топливо в район долины Андараб, расположенной в южной части провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

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"Гуманитарная ситуация катастрофическая. Тысячи женщин и детей бежали в горы. Последние два дня талибы похищают детей и пожилых и используют их в качестве щитов во время передвижения или обысков домов", - написал политик.

Под руководством лидера местного сопротивления Ахмада Масуда и Амруллы Салеха в афганской провинции Баглан на пути движения талибов (организация запрещена в России) организовали засаду.

Согласно предварительным данным, сопротивлением были убиты 300 боевиков. При этом РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник сообщал, что боевикам движения "Талибан" удалось восстановить контроль над тремя районами провинции Баглан.