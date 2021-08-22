Беженка из Афганистана родила в самолете ВВС США

Бежавшая из Афганистана женщина на борту самолета ВВС США родила девочку после его приземления на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Об этом сообщили в воскресенье, 22 августа, в авиационном командовании воздушных перебросок (АМС) США.

Фото: авиационное командование воздушных перебросок США авиационное командование воздушных перебросок США

Отмечается, что сразу после случившегося женщине оказывал помощь вспомогательный медицинский персонал 86-й группы.

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Во время нахождения борта в воздухе у женщины начались схватки, а после — осложнения. Из-за этого командир решил снизить высоту, что помогло нормализовать ситуацию и спасти мать и ребенка.

В настоящий момент известно, что женщина и ее дочь находятся в больнице под наблюдением специалистов. Их состояние оценивается как хорошее, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Khaama Press со ссылкой на Госдеп США сообщило, что аэропорт в Кабуле закрыт на 48 часов. Сейчас его главная задача — вывезти беженцев, которые столпились у ворот аэропорта.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения «Талибан»* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушного пространства страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.