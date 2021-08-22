В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Меркель ответила на обвинения в стремлении угодить России

Lenta.ru
1 час назад

Канцлеру Германии Ангеле Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским задали вопрос, почему она не будет присутствовать на саммите «Крымской платформы» и не является ли ее отказ стремлением угодить России. Эти обвинения Меркель отрицает, передает агентство УНИАН.

Меркель ответила на обвинения в стремлении угодить России
Фото: ReutersReuters

Ранее Меркель сообщала, что Германию на саммите представит министр энергетики Петер Альтмайер. Ранее принять участие в мероприятии должен был глава МИД ФРГ Хайко Маас, однако из-за ситуации в Афганистане он не сможет приехать в Киев.

«То, что министра иностранных дел не будет, связано не с обстоятельствами на Украине или в России, а с очень сложной ситуацией в Афганистане», — цитировало Меркель агентство РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа», который направлен на возвращение Крыма в состав Украины, шабашем, где «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД,УНИАН,Россия,Украина,Германия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители