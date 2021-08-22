Меркель ответила на обвинения в стремлении угодить России

Канцлеру Германии Ангеле Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским задали вопрос, почему она не будет присутствовать на саммите «Крымской платформы» и не является ли ее отказ стремлением угодить России. Эти обвинения Меркель отрицает, передает агентство УНИАН.

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Ранее Меркель сообщала, что Германию на саммите представит министр энергетики Петер Альтмайер. Ранее принять участие в мероприятии должен был глава МИД ФРГ Хайко Маас, однако из-за ситуации в Афганистане он не сможет приехать в Киев.

«То, что министра иностранных дел не будет, связано не с обстоятельствами на Украине или в России, а с очень сложной ситуацией в Афганистане», — цитировало Меркель агентство РИА Новости.