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Лидер сопротивления в Афганистане отказался сдать Панджшер талибам

Газета.Ru
2 часа назад

Горную провинцию Панджшер не намерены сдавать талибам (организация запрещена в России), а местные жители способны дать отпор. Об этом в интервью Al Arabiya English сообщил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда (отец был лидером антиталибского «Северного альянса»).

"Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам"
Фото: ReutersReuters

«Панджшер не будет сдан «Талибану» Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», — поделился Ахмад Масуд.

По его словам, представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением.

Ахмад Масуд добавил, что готов простить талибов за убийство его отца, если будут выполнены условия для мира и безопасности в Афганистане.

Талибы поставили ультиматум защитникам Панджшера

Также Масуд обратил внимание, что война будет «неизбежной», если экстремистская группировка откажется от диалога.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

В мире,Талибан,
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