Горную провинцию Панджшер не намерены сдавать талибам (организация запрещена в России), а местные жители способны дать отпор. Об этом в интервью Al Arabiya English сообщил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда (отец был лидером антиталибского «Северного альянса»).

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«Панджшер не будет сдан «Талибану» Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», — поделился Ахмад Масуд.

По его словам, представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением.

Ахмад Масуд добавил, что готов простить талибов за убийство его отца, если будут выполнены условия для мира и безопасности в Афганистане.

Также Масуд обратил внимание, что война будет «неизбежной», если экстремистская группировка откажется от диалога.