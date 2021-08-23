Режиссера Терри Гиллиама после закрытия ОМКФ госпитализировали

Британский кинорежиссер Терри Гиллиам попал в больницу после того, как состоялось закрытие Одесского международного кинофестиваля. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на оргкомитет кинофестиваля.

Фото: Regis Duvignau/Reuters Regis Duvignau/Reuters

Согласно информации издания, 80-летнего режиссера забрали в медучреждение с Потемкинской лестницы.

В связи с чем ночь Гиллиам провел в больнице. Затем врачи разрешили кинорежиссеру вылететь в Лондон. Причина госпитализации не назывлась.

Причина госпитализации Гиллиама после закрытия ОМКФ не называется, церемония закрытия прошла 21 августа. В 2021 году кинофестиваль состоялся накануне празднования 30-летия Украины.