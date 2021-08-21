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Беспилотник MQ-25 впервые дозаправил самолет E-2D.Видео

Александр Кузьмин
50 минут назад

Перспективный палубный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-25 Stingray, разрабатываемый компанией Boeing для Военно-морских сил (ВМС) США, впервые дозаправил в воздухе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) E-2D Advanced Hawkeye. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Испытания состоялись 18 августа. В воздухе БПЛА находился около шести часов. Дозаправка проводилась на высоте около 3 километров и скорости более 400 километров в час. Испытания признаны успешными.

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