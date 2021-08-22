Елизавета II подаст в суд на принца Гарри

Британская королева Елизавета II намерена подать в суд на принца Гарри и его жену Меган Маркл, если они будут продолжать обнародовать правду о жизни Букингемского дворца. Как сообщает The Sun, она уже наняла команду юристов.

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Месяц назад королеву обеспокоило известие о том, что принц Гарри собрался выпустить откровенные мемуары. В 2020 году он отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и сменил место жительства на США вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи. В интервью Опре Уинфри Гарри и Меган рассказали о сложных отношениях с родственниками и обоюдных обидах.

По данным источников из окружения Елизаветы II, она раздражена из-за выхода мемуаров и готова защищаться от публичных нападок внука. Королева уже поручила своим адвокатам связаться с юристами внука и издательства, которое в следующем году выпустит книгу.