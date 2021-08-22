В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Елизавета II собирается подать в суд на принца Гарри

Российская Газетаиещё 10
29 минут назад

Британская королева Елизавета II намерена подать в суд на принца Гарри и его жену Меган Маркл, если они будут продолжать обнародовать правду о жизни Букингемского дворца. Как сообщает The Sun, она уже наняла команду юристов.

Елизавета II подаст в суд на принца Гарри
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Месяц назад королеву обеспокоило известие о том, что принц Гарри собрался выпустить откровенные мемуары. В 2020 году он отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и сменил место жительства на США вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи. В интервью Опре Уинфри Гарри и Меган рассказали о сложных отношениях с родственниками и обоюдных обидах.

Елизавета II дала отпор Грете Тунберг

По данным источников из окружения Елизаветы II, она раздражена из-за выхода мемуаров и готова защищаться от публичных нападок внука. Королева уже поручила своим адвокатам связаться с юристами внука и издательства, которое в следующем году выпустит книгу.

Юристы Букингемского дворца предупредили издательство Penguin Random House, что родственники принца Гарри смогут подать против него иск о клевете, если книга нарушит их право на частную жизнь или будет содержать какие-либо обвинения.

В мире,Грета Тунберг,Елизавета II,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители