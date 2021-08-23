Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и его жену

Судебное разбирательство в отношении принца Гарри и его супруги Меган Маркл приказала спланировать королева Великобритании Елизавета II. Об этом 22 августа сообщает таблоид Sun.

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Утверждается, что королева была «раздражена» из-за нападок принца Гарри и его жены на королевскую семью. Юристы королевской семьи намерены связаться со специалистами, которые занимаются вопросами «клеветы и частной жизни». Предметом для изучения станут мемуары принца Гарри, которые готовятся к изданию в 2022 году.

Кроме того, юристы планируют связаться и с издательством Penguin Random House. В случае, если в книге будут содержаться обвинения в чей-то адрес, то они будут проверены на клевету и на нарушение прав неприкосновенности частной жизни.

Отмечается, что в Букингемском дворце отказались от любых комментариев по данному вопросу.