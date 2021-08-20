Трамп предложил Байдену извиниться за ошибки в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп спросил у своего преемника Джо Байдена, планирует ли тот извиниться за допущенные при эвакуации из Афганистана ошибки в ожидающемся в пятницу выступлении по этому вопросу.

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"Афганистан при Байдене - это не вывод войск, это капитуляция. Извинится ли он за величайшую тактическую ошибку в истории - вывод войск до того, как были вывезены наши граждане?" - указал Трамп в распространенном его пресс-службой сообщении.

Как ожидается, Байден в ближайшие минуты выступит с обращением в связи с ситуацией вокруг эвакуации американцев и работавших на них афганцев из аэропорта Кабула.