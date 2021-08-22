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Талибы поставили ультиматум защитникам провинции Панджшер

News.ruиещё 8
2 часа назад

«Талибан» (запрещенная в РФ организация) дал сопротивлению в Панджшере четыре часа, чтобы передать им контроль над регионом.

Талибы поставили ультиматум защитникам провинции Панджшер
Фото: ReutersReuters

Радикалы «предоставили Ахмаду Масуду, возглавляющему сопротивление талибам, четыре часа, чтобы передать провинцию Панджшер под контроль «Талибана», сообщает телеканал.

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Отмечается, что отряды движения находятся в полной готовности, чтобы приступить к операции по захвату этой провинции. Однако движение сопротивления талибам выражает готовность как к коалиции с талибами, так и к войне. Так его лидер, Ахмад Масуд считает, что недопустимо формирование правительства, нацеленного на экстремизм.

Панджшер является одной из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тысяч человек. Там базировались войска НАТО во главе с США.

Ранее сообщалось, что отказавшиеся сдаться талибам бойцы афганской армии и вооружённые отряды маршала Абдул-Рашида Дустума — всего порядка 10 тысяч человек — направились в Панджшер с намерением примкнуть к силам сопротивления против «Талибана».

Ранее афганские силы сопротивления отбили у «Талибана» район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула.

В мире,Абдул-Рашид Дустум,Талибан,НАТО,Россия,
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