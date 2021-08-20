Зеленский: 100 тысяч российских военных стоят у наших границ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 100 тысяч российских военных по-прежнему находятся возле границ республики. Отрывок из его интервью опубликовала «Новая газета».

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На вопрос, не пора ли перейти к плану «B» по урегулированию ситуации в Донбассе, Зеленский ответил, что «еще не исчерпан план "А"». «Но сто тысяч российских военнослужащих сохраняются на наших границах», — сказал украинский лидер.

По его словам, выстрелов и жертв стало меньше, но напряжение сохраняется.

«Был сигнал от президента России — якобы мы готовы к двухстороннему диалогу, но теперь Россия делает все, чтобы эта встреча не состоялась. [Официальный представитель Кремля Дмитрий] Песков говорит: нужно утвердить повестку. Но повестку мы знаем назубок», — добавил Зеленский.

Весной этого года случилось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отвечала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.