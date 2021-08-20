В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Токаев встретится с Путиным в Москве

Lenta.ru
27 минут назад

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с рабочим визитом 21 августа. Об этом пресс-секретарь главы республики Берик Уали сообщил на своей странице в Facebook.

Токаев встретится с Путиным в Москве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Москве Токаев встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств планируют обсудить проблемы региональной безопасности и евразийские интеграционные процессы. Кроме того, они рассмотрят вопросы сотрудничества и стратегического партнерства между странами.

В пресс-службе Кремля отметили, что в повестке переговоров политиков также присутствует текущая ситуация в Афганистане.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Главы внешнеполитических ведомств обсудили политические процессы, происходящие на афганской территории, обеспечение безопасности в Средней Азии, а также ряд вопросов двусторонних отношений, в частности, проявления бытового национализма в своих странах.

В мире,Политика,Мухтар Тлеуберди,Сергей Лавров,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Москва,Россия,Казахстан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители