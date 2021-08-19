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Байден заявил о "пандемии непривитых" в США

Газета.Ru
2 часа назад

США в настоящее время находятся в состоянии «пандемии непривитых». Об этом заявил в обращении к американцам президент Штатов Джо Байден, сообщает газета «Известия».

Байден заявил о "пандемии непривитых" в США
Фото: ReutersReuters

Как отметил Байден, в стране прививку от коронавируса не сделали еще 85 млн человек. Он указал, что эти люди могут вакцинироваться и в данный момент подвергаются реальному риску заболевания.

«Я только что провел длительное совещание с моей командой по COVID. Последние данные подтверждают, что мы все еще находимся в состоянии «пандемии непривитых», — сказал американский лидер.

Байден уточнил, что практически все случаи госпитализации с COVID-19 в стране приходятся на тех, кто не вакцинировался.

В мире,Джозеф Байден,газета "Известия",Соединенные Штаты,
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