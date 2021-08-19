Байден заявил о "пандемии непривитых" в США

США в настоящее время находятся в состоянии «пандемии непривитых». Об этом заявил в обращении к американцам президент Штатов Джо Байден, сообщает газета «Известия».
Как отметил Байден, в стране прививку от коронавируса не сделали еще 85 млн человек. Он указал, что эти люди могут вакцинироваться и в данный момент подвергаются реальному риску заболевания.
«Я только что провел длительное совещание с моей командой по COVID. Последние данные подтверждают, что мы все еще находимся в состоянии «пандемии непривитых», — сказал американский лидер.
Байден уточнил, что практически все случаи госпитализации с COVID-19 в стране приходятся на тех, кто не вакцинировался.