В Нью-Йорке эвакуировали Таймс-сквер

В центре Нью-Йорка полиция эвакуировала площадь Таймс-сквер из-за обнаружения подозрительного предмета. На место прибыли саперы.
«Обнаружен подозрительный предмет, предположительно красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент», - цитирует слова источника РИА Новости.
Ранее сообщалось, что полицейские Вашингтона начали переговоры с мужчиной, который накануне остановился на автомобиле возле библиотеки Капитолия и заявил о наличии в машине бомбы. Правоохранители эвакуировали ближайшие здания.