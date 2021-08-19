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В Нью-Йорке эвакуировали Таймс-сквер из-за подозрительного предмета

ТК «Звезда»иещё 2
52 минуты назад

В центре Нью-Йорка полиция эвакуировала площадь Таймс-сквер из-за обнаружения подозрительного предмета. На место прибыли саперы.

В Нью-Йорке эвакуировали Таймс-сквер
Фото: ReutersReuters

«Обнаружен подозрительный предмет, предположительно красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент», - цитирует слова источника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полицейские Вашингтона начали переговоры с мужчиной, который накануне остановился на автомобиле возле библиотеки Капитолия и заявил о наличии в машине бомбы. Правоохранители эвакуировали ближайшие здания.

В мире,РИА Новости,Нью-Йорк,
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