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Алжир обвинил Израиль в поджоге лесов

Lenta.ru
34 минуты назад

Власти Алжира обвинили сионистов из Израиля и диверсантов из Марокко в поджогах лесов, которые привели к смертельным лесным пожарам. Об этом сообщает The Times of Israel.

Алжир обвинил Израиль в поджоге лесов
Фото: ReutersReuters

Алжирские власти сообщили, что задержанные подозреваемые причастны к террористическим организациям, которые спонсируют эти иностранные государства. В официальном заявлении говорится, что неназванные движения несут угрозу общественной безопасности и национальному единству.

Также сообщается, что именно диверсанты якобы ответственны за публичную расправу над предполагаемым поджигателем лесов.

13 августа мужчину, которого сочли виновным в этом преступлении, сожгла разгневанная толпа. Следствие предполагает, что за произошедшим стоят провокаторы. Всего в связи с поджогами и линчеванием арестован 61 человек.

Жертвами сильных августовских пожаров в Алжире, стали по меньшей мере 90 человек: 33 из них — военные, которые помогали бороться с катаклизмом.

В мире,Газета The Times,Марокко,Израиль,Алжир,
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